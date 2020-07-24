Мужчина получал наркотические средства почтовыми посылками.Как сообщают в пресс-службе ГУНП, полицейские разоблачили 21-летнего харьковчанина в ходе проведения операции «Мак». Злоумышленник имел при себе две посылки с наркотическими веществами, которые получил через отделение почты. Во время досмотра у него находилось 250 граммов мефедрона и более 200 граммов каннабиса.
Также при осмотре в домовладении мужчины работники полиции обнаружили 350 граммов амфетамина, 34 так называемые «марки», 120 граммов «спайса», фасовочные пакеты и электронные весы.
По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.