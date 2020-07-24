За минувшие сутки в Украине госпитализировали 255 пациентов с COVID-19, что является новым антирекордом.

Об этом во время брифинга в пятницу, 24 июля, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.- За прошедшие сутки заболело 972 человека. Из них 65 детей, а также 43 медицинских работника. Были госпитализированы 255 человек. Зафиксировано 20 летальных случаев, - сказал Максим Степанов.Он отметил, что такое количество госпитализированных - это новый антирекорд. При этом, за сутки выписаны 886 пациентов.- Всего за все время пандемии заболело 62 тыс. 823 человека. Из них 4465 детей, а также 8196 медицинских работников, - добавил Максим Степанов.По его словам, в целом выписаны 34 тыс. 886 человек, а летальных случаев 1571.Степанов также сообщил, что за минувшие сутки в целом было осуществлено 31 тыс. 984 тестирования. Из них 16 тыс. 323 - исследования методом ПЦР, а также 15 тыс. 661 исследование методом ИФА.