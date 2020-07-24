Несколько субъектов хозяйствования в городе Харькове должны остановить свою работу в связи с открытым игнорированием правил карантина, введенным постановлением Кабинета министров Украины.Соответствующее распоряжение было утверждено 23 июля руководителем работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в городе Харькове Андреем Руденко.
Как сказано в документе, временно будет остановлена работа таких субъектов хозяйствования:
- пиццерия «Scorini» (пр. Тракторостроителей, 59/56);
- клуб «Malina» (пр. Московский, 47);
- кафе-бар «Шишка» (пр. Героев Сталинграда, 176/1);
- кафе «Чарка» (ул. Косарева, 13-б);
- клуб «Galaktika Club» (ул. 23 Августа, 17).
Работа этих объектов будет приостановлена до особого распоряжения.
Напомним, рабочая группа, созданная для мониторинга за соблюдением карантинных мер, регулярно проверяет работу ночных клубов, баров и ресторанов в условиях карантина.