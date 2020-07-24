Несколько субъектов хозяйствования в городе Харькове должны остановить свою работу в связи с открытым игнорированием правил карантина, введенным постановлением Кабинета министров Украины.

Соответствующее распоряжение было утверждено 23 июля руководителем работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в городе Харькове Андреем Руденко.Как сказано в документе, временно будет остановлена работа таких субъектов хозяйствования:- пиццерия «Scorini» (пр. Тракторостроителей, 59/56);- клуб «Malina» (пр. Московский, 47);- кафе-бар «Шишка» (пр. Героев Сталинграда, 176/1);- кафе «Чарка» (ул. Косарева, 13-б);- клуб «Galaktika Club» (ул. 23 Августа, 17).Работа этих объектов будет приостановлена до особого распоряжения.Напомним, рабочая группа, созданная для мониторинга за соблюдением карантинных мер, регулярно проверяет работу ночных клубов, баров и ресторанов в условиях карантина.