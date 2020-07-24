Продавцы, госслужащие, сельхозработники и медики – за период карантина почти 30 тысяч жителей Харьковщины, больше половины из которых женщины, обратились в поиске работы в областной центр занятости. Возможно ли сегодня трудоустроиться и кем, выяснял «Вечерний Харьков».

По информации директора Харьковского областного центра занятости Владимира Миненко, сегодня стратегически важные предприятия Харьковщины продолжают свою работу и нуждаются в кадрах. Ежедневно они подают в службу занятости 4–4,3 тысячи вакансий.– Принимают на работу «Турбоатом» и Харьковский подшипниковый завод, государственные предприятия «Завод имени В. А. Малышева» и «Харьковский машиностроительный завод «ФЭД », а также АО «Новый стиль», КП «Жилсервис», «Змиев-сервис», «Харьковские тепловые сети», «Харьковблагоустройство» и другие, – перечисляет Владимир Миненко. – В сельскохозяйственной отрасли больше всего вакансий – в крестьянских хозяйствах «Рубин» (Волчанский район), «Мечта» (Купянский район), агрофирмах «Сады Украины» (Кегичевский район), «Агросвіт» (Лозовский район), госпредприятиях «Волчанское лесное хозяйство», «Змиевское лесное хозяйство», «Изюмский лесхоз», «Купянский лесхоз», частном предприятии «Андреевка» (Кегичевский район) и т.д.Сейчас, по данным Владимира Миненко, есть спрос на квалифицированных рабочих с инструментом, рабочих по обслуживанию и эксплуатации технологического оборудования и машин, на работников сферы торговли и услуг.– Постоянно есть вакансии для таких специалистов, как фармацевты, провизоры, медицинские работники, – уточняет он.Всего за время карантина в областной центр занятости обратились почти 30 тысяч жителей Харьковщины, средний возраст которых – коло сорока лет. 58% – женщины, 30% – молодежь в возрасте до 35 лет.– 22% из них ранее были заняты в сфере торговли, 20% – в перерабатывающей промышленности, 12% – в государственном управлении, 8% – в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, 5% – в сфере здравоохранения, – говорит Владимир Миненко.В период карантина вакансии для безработных и квалифицированный персонал для работодателей подбирают дистанционно.– По состоянию на 22 июля в Харьковской области трудоустроены 17 тысяч человек. И это в условиях сокращения количества вакансий в последние месяцы, – отмечает Владимир Миненко.