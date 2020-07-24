Полицейские привлекли к административной ответственности харьковчанина, который оскорблял мат.Как рассказали в пресс-службе полиции, 20 июля правоохранителям поступило сообщение о том, что 28-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения выгоняет из дома мать и поджигает ее вещи.
"На вызов по улице Собинова выезжала мобильная группа реагирования на факты домашнего насилия. Полицейские составили в отношении мужчины административный протокол по ч. 1 ст. 173-2 (совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) Кодекса Украины об административных правонарушениях и применили временный запретительный предписание сроком на 10 суток с выселением", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, сотрудники полиции обнаружили у 28-летнего мужчины марихуану.
По данному факту следователи Киевского районного отделения полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание предусматривает до 3 лет лишения свободы.