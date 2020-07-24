Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис считает, что Украина может выполнить требования предоставления макрофинансовой помощи (МФД) уже к концу текущего года.

Об этом он заявил в Брюсселе на совместном брифинге с украинским премьером Денисом Шмыгалем после подписания соглашения и меморандума о МФД.Домбровскис отметил, что первые 600 млн евро помощи, общая сумма которой составляет 1,2 млрд евро, Украина получит без выполнения дополнительных требований, однако следующий транш будет обусловлен осуществлением реформ.Впрочем, в Брюсселе рассчитывают, что выполнение условий предоставления средств может быть быстрым.— Речь идет в существенной мере о продлении тех реформ, которые Украина выполняла в последнее время, например, касающихся госуправления и верховенства права, эффективного использования государственных средств, управления госпредприятиями и т.д., — заявил вице-президент ЕК.— Мы считаем, что эти условия могут быть выполнены до конца текущего года, — отметил он.Как сообщалось, в четверг, 23 июля, Украина, по результатам встречи в Брюсселе, подписала меморандум с Евросоюзом о взаимопонимании и кредитное соглашение между Украиной, Нацбанком и ЕС о получении макрофинансирования на сумму EUR1,2 млрд.