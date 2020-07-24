Верховная Рада утвердила на Харьковщине семь новых районов вместо прежних 27. Что дальше? Когда они будут образованы, как это отразится на людях и придется ли жителям области менять свои документы, выяснял «Вечерний Харьков».

До выборов ничего не изменится

Процесс трансформации должен закончиться до 1 марта

В райцентр – только в крайнем случае

Вместо сельсоветов – старосты

В паспорте все останется как прежде

Как поделили Харьковскую область

Верховная Рада Украины приняла Постановление №3650 «Об образовании и ликвидации районов». Согласно документу вместо 27 районов на Харьковщине появятся семь новых: Изюмский, Красноградский, Купянский, Лозовский, Люботинский, Харьковский и Чугуевский. Причем Харьков, несмотря на предложение области оставить Харьков «за скобками», то есть не включать ни в один район, все же стал частью Харьковского района.– Согласно постановлению, Харьков входит в Харьковский район. Плюс еще 14 ОТГ. Туда и Люботин вошел, и Мерефа, и Песочин, и Липцы, и Дергачи, – говорит исполнительный директор областной Ассоциации органов местного самоуправления Николай Титов.Вариант, утвержденный Радой, несколько отличается от предложенного Харьковской областью.– Первоначально Люботин отходил в Богодуховский район, но его оставили в Харьковском. Кроме того, на базе Нововодолажского района создано две ОТГ – Нововодолажская и Староверовская. Так вот, Нововодолажскую включили в Харьковский район, а Староверовская так и осталась в составе Красноградского, – комментирует Николай Титов.Итак, районы утверждены – что дальше?Как пояснил Николай Титов, до местных выборов ничего не изменится – все остается на своих местах. Процесс будет запущен только после того, как пройдут выборы в новые райсоветы новосозданных семи районов и состоятся первые сессии, на которых будут переданы полномочия старых райсоветов новым. Сельские, поселковые и городские головы, а также депутаты сельских, поселковых, районных советов будут исполнять свои обязанности до тех пор, пока новоизбранные не вступят в свои полномочия.– Кабмин своим постановлением определил границы и центры объединенных громад. На Харковщине их будет 55 и город Харьков, то есть всего 56. На базе этих 56 громад Верховная рада утвердила новые границы районов – путем ликвидации существующих ныне районов и создания семи новых, укрупненных. Таким образом, создана территориальная основа для проведения выборов в громады и новые районы, – рассказывает Николай Титов. – Причем выборы в 24 ОТГ, которые были созданы на Харьковщине на добровольной основе, будут называться очередными, потому что первые выборы в этих громадах уже были. Назначает выборы Верховная Рада, и она это уже сделала, определив днем выборов 25 октября 2020 года. А вот в остальных 32 ОТГ, которые были созданы не добровольно, а постановлением Кабмина, это будут первые выборы. Эти выборы, как и в новых семи районах, назначает Центральная избирательная комиссия. Дата та же – 25 октября 2020 года.После того как пройдут выборы, будут озвучены их результаты, вновь избранные депутаты соберутся на свои первые сессии – вот с этого дня старые советы прекращают свои полномочия, а новые приобретают.– После прохождения первой сессии новых районных советов в новых укрупненных районах они становятся правопреемниками старых районных советов – тех, что вошли в состав укрупненного района. Причем ликвидируются старые райсоветы и райадминистрации в том числе и в тех райцентрах, которые теперь стали центрами новых укрупненных районов, и создаются новые – с похожим названием. Например, Лозовский районный совет или Купянский. Однако это будет уже совершенно не тот райсовет, что был раньше. Скажем, полномочия Купянского райсовета теперь будут распространяться на Великобурлукский, Двуренчанский, Шевченковский и, собственно, Купянский районы, – объясняет Николай Титов. – После того как изберут новый состав районных советов, они приобретут статус нового районного совета и начнут исполнять свои обязанности. То же произойдет и с новыми ОТГ, которые были созданы Кабмином, – они станут правопреемниками всех правообязанностей сельских, поселковых, городских советов, которые вошли в состав громады. Потом происходит передача документов, имущества, финансов, счетов и так далее.Процесс трансформации и ликвидации должен закончиться до 1 марта.Создание укрупненных районов, по мнению чиновников, не должно беспокоить жителей Харьковшины, потому что около 80% админуслуг, документов, справок и так далее люди смогут получать на местах, в своих громадах.– Все ОТГ по статусу, по возможностям, по правовому положению можно сравнить с городами областного значения – Купянском, Харьковом и так далее. То есть они выходят на прямые бюджетные и финансовые отношения с Министерством финансов. Минуя район, минуя область – напрямую. У них появляется больше возможностей, но увеличивается и ответственность за свою деятельность, за обеспечение людей качественными доступными услугами и пр. Районный центр людям придется посещать только в крайнем случае. Например, поехать в больницу, если с заболеванием не может справиться первичная медицина, – утверждает Николай Титов.Кроме того, в ОТГ вводится институт старост.– Там, где старые сельские, поселковые советы вошли в состав ОТГ и были ликвидированы, начнут работать старосты. Максимум документов можно будет получить на месте. Допустим, жителю села понадобилась какая-то справка. Ехать никуда не нужно – достаточно прийти к старосте и подать заявку. Староста будет максимально приближен к людям, чтобы помогать в реализации их прав. Находиться он будет, скорее всего, в здании ликвидированного сельского совета. Не будет иметь старост Харьков и центры ОТГ – например, Новая Водолага, Сахновщина и так далее, потому что там действуют советы, – поясняет Сергей Титов.На грядущих местных выборах могут состояться и выборы старост в 24 ОТГ, которые были созданы на Харковщине добровольно. А вот в 32 созданных по плану Кабмина, старост избирать не будут – и.о. старост назначат на сессии или на заседании исполкома.– Когда уже будет сформирован совет, утверждено положение о старостах, определены старостинские округа – тогда станет понятно, сколько их, где они будут находиться, как работать – это все определят депутаты новой ОТГ, – говорит Николай Титов.Между тем жители области волнуются, что с созданием укрупненных районов им придется менять массу документов. Однако Николай Титов уверяет, что пока обязательный обмен документов не предусмотрен.В паспорте все остается как прежде, с указанием старого района. Место жительства не изменилось, название населенного пункта осталось прежним. Человек как жил, например, в Зачепиловке или Ивановке, так и живет. Пока никаких резких изменений не требуется, – отмечает Николай Титов.А вот в новые документы, которые будут получать жители Харьковщины, уже начнут вносить изменения. И то не сразу.– Новый район, который будет создан, после сессии необходимо зарегистрировать, открыть счет в банке и так далее. То есть его нужно реализовать. И только после того, как в реестр внесут все данные, конечно же, документы уже начнут выдавать с учетом нового района, – рассказывает Николай Титов. – А после того как внесут изменения в Конституцию, укрупненные районы вообще переименуют в уезды (повіти). Но это дело будущего. Пока же волноваться нет причины.В области ликвидировано 27 районов и образовано семь новых, укрупненных:– Богодуховский район (с административным центром в Богодухове) в составе территорий Богодуховской городской, Валковской городской, Золочевской поселковой,Коломакской поселковой, Краснокутской поселковой территориальных громад;– Изюмский район (с административным центром в Изюме) в составе территорий Балаклейской городской, Барвенковской городской, Боровской поселковой, Донецкой поселковой, Изюмской городской, Куньевской сельской, Оскольской сельской, Савинской поселковой территориальных громад;– Красноградский район (с административным центром в Красноград) в составе территорий Зачепиловской поселковой, Кегичевской поселковой, Красноградской городской, Наталинской сельской, Сахновщинской поселковой, Староверовской сельской территориальных громад;– Купянский район (с административным центром в Купянске) в составе территорий Великобурлуцкой поселковой, Ольховатской сельской, Двуречанской поселковой, Кондрашовской сельской, Купянской городской, Куриловской сельской, Петропавловской сельской, Шевченковской поселковой территориальных громад;– Лозовский район (с административным центром в Лозовой) в составе территорий Беляевской сельской, Близнюковской поселковой, Лозовской городской, Алексеевской сельской, Первомайской городской территориальных громад;– Харьковский район (с административным центром в Харькове) в составе территорий Безлюдовской поселковой, Высочанской поселковой, Ольховской сельской, Дергачевской городской, Липецкой сельской, Люботинской городской, Малоданиловской поселковой, Мерефянской городской, Нововодолажской поселковой, Пивденской городской, Песочинской поселковой, Роганской поселковой, Солоницевской поселковой, Харьковской городской, Циркуновской сельской территориальных громад;– Чугуевский район (с административным центром в Чугуев) в составе территорий Волчанской городской, Змиевской городской, Малиновской поселковой, Новопокровской поселковой, Печенежской поселковой, Слобожанской поселковой, Старосалтовской поселковой, Чкаловской поселковой, Чугуевской городской территориальных громад.