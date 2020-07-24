Хотя низкое давление лучше, чем повышенное, оно отнюдь не безвредно и может быть признаком серьезного заболевания, иногда даже провоцировать сердечный приступ.

ВОЗ определяет низкое кровяное давление такими значениями: женщины – 100 на 60 мм рт., мужчины – 110 на 70 мм рт. И если слишком высокое кровяное давление повреждает сосуды, низкое не вызывает подобных повреждений. Но означает ли это, что оно безвредно?Немецкие специалисты высказали мнение, что при гипотонии необходимо проводить различие между «страдает ли им достаточно здоровый молодой человек или хронически больной, либо кто-то значительно старше», об этом пишет издание Focus.- У молодых крепких людей низкое кровяное давление почти не оказывает влияния на организм. Нередко по мере взросления оно само нормализуется. У пожилых тонус сосудов и вазореактивность ограничены. Если давление становится слишком низким, могут возникнуть опасные симптомы, например, сильное головокружение, способное вызвать падение, - заметил врач Роберт Швингер из клиники Вайден.Медик назвал и другие симптомы, к которым нужно отнестись серьезно:- визуальные нарушения- звон в ушах- обморок- головная боль- шаткая, неуверенная походка- бьющееся сердце.Эксперт подчеркнул, что данные симптомы всегда требуют прояснения независимо от возраста человека. Низкое давление (так называемое вторичное) может быть следствием определенных нарушений, обстоятельств. Например, у пожилых людей его может вызывать недостаточное питье воды. Из патологий давление снижают следующие отклонения:- эндокринные нарушения обмена веществ, дисфункция щитовидной железы;- сердечно-сосудистые заболевания, связанные со снижением вазореактивности – способности сосудов расширяться и сужаться по мере необходимости;- нейрогенные нарушения, например, из-за поражений нервов при диабете.Также медики предупреждают, что с низким кровяным давлением может увеличиться риск сердечного приступа. Это, прежде всего, относится к людям, уже имеющим сердечно-сосудистое заболевание. По словам немецких кардиологов, низкое давление оптимально только при сердечной недостаточности.Для профилактики гипотонии они рекомендуют следующие меры:- пить достаточно воды- как можно меньше потреблять алкоголя и никотина- избегать палящего солнца- тренировать сосуды контрастным душем- чаще ходить пешком.