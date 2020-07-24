Полицейского с переломом правой стопы госпитализировали в больницу.

24 июля около 8.00 на стационарном посту "Песочин" водитель "МАЗа" во время остановки по требованию патрульных сбил одного из инспекторов. Об этом сообщили в патрульной полиции Харьковской области."Во время движения водитель не заметил инспектора патрульной полиции, который нес службу на посту и общался в это время с другим водителем. В результате события патрульный получил телесные повреждения, предварительно, у него перелом правой стопы", - пояснили в патрульной полиции.Следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства произошедшего.