По состоянию на 24 июля в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 2 419 случаев заболевания коронавирусом (на 23 июля - 2 354 случая).

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области с начала регистрации зафиксировано 4 902 подозрения на COVID-19, из которых 3 276 случаев подтверждено. Под подозрением остаются 129 человек, из них 123 - жители Харькова. Также за это время 1 845 пациентов выздоровели, 121 - умер.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 24 июля в Украине зафиксировано 972 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Всего в Украине - 62 823 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 1 571 человек умер, 34 886 пациентов выздоровели.