Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции определило коррупционные риски в проекте закона №3014 «Об электронных коммуникациях», который будет регулировать работу компаний, предоставляющих услуги доступа к интернетуТекст законопроекта, как сообщает НАПК на своей странице в Facebook, опубликован на сайте Верховной Рады, в первом чтении он был принят 16 июня. Эксперты агентства определили ряд коррупционных факторов в положениях законопроекта, пишет Liga.net. В частности, создание регуляторного органа с неопределенным статусом и возложение на него контролирующих функций грозит неоправданным расширением государственного регулирования. Кроме того, полномочия регулятора дублируют полномочия Антимонопольного комитета, что создает риск «коррупционной» конкуренции за полномочия.
В проекте закона используются оценочные понятия, которые могут произвольно толковаться государственными институтами с коррупционной целью. Законопроект предусматривает проведение только внеплановых проверок предприятий, чем нарушаются требования Закона Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности». В то же время, расширяются основания для проведения проверок.
Проект закона требует от предприятий предоставить «достаточно информации» о выполнении требований законодательства, однако не определяет, какая именно информация должна быть передана. Это создает коррупционные риски при проведении мероприятий государственного контроля.
Проект закона обязывает застройщиков оборудовать новые жилые дома и другие здания сетями и устройствами для предоставления электронных коммуникационных услуг. Однако он не предусматривает применения санкций за невыполнение этой обязанности. Это создает коррупционные риски при принятии готовых объектов строительства.
Заключение и рекомендации экспертизы НАПК предоставило Комитету по вопросам трансформации и Комитету по вопросам антикоррупционной политики для обработки перед вторым чтением законопроекта.
Документ предусматривает внедрение интернета как универсальной услуги на всей территории страны, а также отказ от «пакетности» в предоставлении услуг мобильной и интернет-связи для пользователей. Также он устанавливает полномочия государства по управлению и регулированию деятельности в сферах электронных коммуникаций и радиочастотного спектра. Также, в частности, он предусматривает штраф за рассылку спама.