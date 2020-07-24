Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции определило коррупционные риски в проекте закона №3014 «Об электронных коммуникациях», который будет регулировать работу компаний, предоставляющих услуги доступа к интернету

Текст законопроекта, как сообщает НАПК на своей странице в Facebook, опубликован на сайте Верховной Рады, в первом чтении он был принят 16 июня. Эксперты агентства определили ряд коррупционных факторов в положениях законопроекта, пишет Liga.net. В частности, создание регуляторного органа с неопределенным статусом и возложение на него контролирующих функций грозит неоправданным расширением государственного регулирования. Кроме того, полномочия регулятора дублируют полномочия Антимонопольного комитета, что создает риск «коррупционной» конкуренции за полномочия.В проекте закона используются оценочные понятия, которые могут произвольно толковаться государственными институтами с коррупционной целью. Законопроект предусматривает проведение только внеплановых проверок предприятий, чем нарушаются требования Закона Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности». В то же время, расширяются основания для проведения проверок.Проект закона требует от предприятий предоставить «достаточно информации» о выполнении требований законодательства, однако не определяет, какая именно информация должна быть передана. Это создает коррупционные риски при проведении мероприятий государственного контроля.Проект закона обязывает застройщиков оборудовать новые жилые дома и другие здания сетями и устройствами для предоставления электронных коммуникационных услуг. Однако он не предусматривает применения санкций за невыполнение этой обязанности. Это создает коррупционные риски при принятии готовых объектов строительства.Заключение и рекомендации экспертизы НАПК предоставило Комитету по вопросам трансформации и Комитету по вопросам антикоррупционной политики для обработки перед вторым чтением законопроекта.Документ предусматривает внедрение интернета как универсальной услуги на всей территории страны, а также отказ от «пакетности» в предоставлении услуг мобильной и интернет-связи для пользователей. Также он устанавливает полномочия государства по управлению и регулированию деятельности в сферах электронных коммуникаций и радиочастотного спектра. Также, в частности, он предусматривает штраф за рассылку спама.