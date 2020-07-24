По словам нарушительницы, она решила сократить путь к родственникам через поле подсолнухов.

Как сообщили в Госпогранслужбе, движение женщины вдоль подсолнечного поля к границе с Россией зафиксировали камеры на участке отдела «Волчанск».«На место предполагаемого нарушения направили пограничный наряд, который и задержал женщину. Задержанная не имела документов и назвалась гражданкой Украины. Она подтвердила намерение нарушить границу. Говорит, шла к родственникам и хотела сократить путь», - прокомментировали в ведомстве.За нарушение правил пограничного режима гражданку привлекли к административной ответственности и наложили штраф в размере 170 гривен. Также в отношении женщины оформили админпротокол за попытку незаконного пересечения границы.Меру ответственности за это нарушение определит суд.