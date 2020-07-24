Крупные предприятия Харьковской области за шесть месяцев 2020 г. заплатили в госбюджет 260 млн.грн. военного сбора.Об этом сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГНС.
Объем поступлений в сравнении с аналогичным периодом 2019 года увеличился на 9 млн. грн. или на 3,2 %.
В частности, в июне 2020 года от крупного бизнеса поступило 42 млн. грн. военного сбора, что на 2,4 млн. грн., или на 6% превышает уплату предыдущего месяца этого года.
Наибольшие суммы военного сбора с начала года перечислили:
Региональный филиал "Южная железная дорога" ПАО "Украинская железная дорога";
- АО "Харьковоблэнерго";
- КП "Харьковводоканал";
- КП "Харьковские тепловые сети";
- АО "Турбоатом";
- ООО "Плариум Юкрейн";
- ЧАО "Филип Моррис Украина";
- АО "Трест Жилстрой – 1".