Крупные предприятия Харьковской области за шесть месяцев 2020 г. заплатили в госбюджет 260 млн.грн. военного сбора.

Об этом сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГНС.Объем поступлений в сравнении с аналогичным периодом 2019 года увеличился на 9 млн. грн. или на 3,2 %.В частности, в июне 2020 года от крупного бизнеса поступило 42 млн. грн. военного сбора, что на 2,4 млн. грн., или на 6% превышает уплату предыдущего месяца этого года.Наибольшие суммы военного сбора с начала года перечислили:Региональный филиал "Южная железная дорога" ПАО "Украинская железная дорога";- АО "Харьковоблэнерго";- КП "Харьковводоканал";- КП "Харьковские тепловые сети";- АО "Турбоатом";- ООО "Плариум Юкрейн";- ЧАО "Филип Моррис Украина";- АО "Трест Жилстрой – 1".