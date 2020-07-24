В июле оптовая цена на природный газ для населения и других защищенных потребителей выросла на 7% по сравнению с июнем – до 2,3 гривны за кубометр.

В целом с начала года цена на газ в соответствии с Положением о возложении специальных обязанностей (ПСО) снизилась на 51%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение стоимости газа достигло 53%, сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз України».Как прогнозировали аналитики «Нафтогаза», цены на главных европейских хабах в последнюю декаду июня и в начале июля начали расти, достигнув максимальных значений с середины мая.Как отмечают в «Нафтогазе», сдерживающими факторами для украинских цен являются значительные запасы газа в украинских хранилищах и рекордный разрыв между потреблением с предложением. В частности, по состоянию на июль в ПХГ Украины накоплено свыше 21 миллиарда кубометров газа, что на 42% выше показателей прошлого года.По словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, цена на газ все еще рекордно низкая по сравнению с предыдущими периодами.– Мы уже сегодня можем предположить, что во втором полугодии, в разгар отопительного сезона, стоимость газа все равно будет ниже, чем в 2019 году – по предварительным расчетам, на 20%, а то и на 30%, – отметил Андрей Коболев.Напомним, с января 2020 года оптовая цена на газ в рамках специальных обязательств рассчитывается по Постановлению Кабмина №17 от 24 января 2020 года с учетом фактических результатов биржевых торгов, которые происходили с 1 по 22 число расчетного месяца на крупнейшем в Европе газовом хабе (ТТF). В марте на внутреннем рынке появился новый ценовой индикатор. ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) провел тендер на закупку газа на март – декабрь. В «Нафтогазе» говорят, что конкуренция приводит к снижению цен.