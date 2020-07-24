В группе «Харьков 1654» появилась видеозапись, на которой мужчина пытается вытащить из рюкзака впереди идущей девушки кошелек или телефон.

На попытки злоумышленника обворовать человека отреагировала неравнодушная прохожая, которая сняла все на телефон и вспугнула его. Все происходило возле «градусника» в центре Харькова.«Запомните эту воровскую рожу! Пытался что-то вытащить из рюкзака девушки.Спасибо небезразличной и смелой девушке, которая не побоялась его догнать и снять на камеру», – говорится в подписи к видео.Отметим, что рядом с мужчиной заметна блондинка, которая, по мнению пользователей, является его сообщницей. Оба прилично одеты и уж никак не похожи на бездомных или нуждающихся.«Ему бы по рукам хорошенько надавать, чтобы больше не лез в чужие рюкзаки», «Вот мразота», «так эти твари в паре с блонди работают», «Харьковский "ручечник"?», – пишут под публикацией.