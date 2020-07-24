В группе «Харьков 1654» появилась видеозапись, на которой мужчина пытается вытащить из рюкзака впереди идущей девушки кошелек или телефон.На попытки злоумышленника обворовать человека отреагировала неравнодушная прохожая, которая сняла все на телефон и вспугнула его. Все происходило возле «градусника» в центре Харькова.
«Запомните эту воровскую рожу! Пытался что-то вытащить из рюкзака девушки.Спасибо небезразличной и смелой девушке, которая не побоялась его догнать и снять на камеру», – говорится в подписи к видео.
Отметим, что рядом с мужчиной заметна блондинка, которая, по мнению пользователей, является его сообщницей. Оба прилично одеты и уж никак не похожи на бездомных или нуждающихся.
«Ему бы по рукам хорошенько надавать, чтобы больше не лез в чужие рюкзаки», «Вот мразота», «так эти твари в паре с блонди работают», «Харьковский "ручечник"?», – пишут под публикацией.