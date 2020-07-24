Мужчина и женщина пытались украсть с кладбища в селе Корбины Иваны (Богодуховский р-н) металлические оградки.

Как сообщили в полиции, злоумышленниками оказались 45-летний мужчина и 35-летняя женщина - жители Богодухова.Правонарушителей поймали, когда они загрузили металлические оградки и крест в "Газель" и собирались ехать с кладбища.Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего). Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает от 4 до 7 лет тюремного заключения.