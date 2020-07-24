До 31 августа в Украине будет действовать усовершенствованный адаптивный карантин. Теперь режим ограничений теперь будет зависеть от того, в какую зону – красную, зеленую, желтую или оранжевую – попадает регион.

На протяжении нескольких последних недель заболеваемость коронавирусной инфекцией в Украине остается на стабильно высоком уровне. Ежедневно фиксируется более 500 новых случаев заражения, а в некоторые дни прирост увеличивается до 800 и больше. В связи с этим Кабинет министров принял решение в очередной раз продлить карантин в стране. Теперь адаптивный карантин будет действовать как минимум до 31 августа 2020 года.Причем принцип адаптивного карантина усовершенствовали – соответствующие рекомендации разработало Министерство охраны здоровья. Как пояснил глава МОЗ Максим Степанов, основное изменение заключается в делении на зоны – зеленую, желтую, оранжевую, красную – с учетом эпидемиологической ситуации.– В зависимости от ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах (районах) устанавливается зеленый, желтый, оранжевый или красный уровень эпидемической опасности распространения Covid-19. Уровень определяется автоматизированным программным обеспечением на основе определенных алгоритмов и собранных данных и утверждается Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), – уточнил министр.Карантинный режим будут ужесточать или ослаблять с учетом того, в какой зоне находится та или иная область. Критерии для распределения регионов на четыре зоны остаются неизменными:– загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем Covid-19 (не более 50%);– среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА (не менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней);– коэффициент выявления случаев инфицирования Covid-19 (не более 11%);– показатель динамики роста случаев инфицирования Covid-19 (не более 10%).Если нет превышения этих показателей по установленным ранее нормам, область пребывает в зеленой зоне и не требует усиления карантина. Если показатели меняются на протяжении пяти дней, то цвет эпидбезопасности будет изменен и карантин усилен.Какие же ограничения предусмотрены в разноцветных зонах?В общественных зданиях и транспорте – маска или респиратор; при проведении массовых мероприятий – не больше одного человека на пять квадратных метров; заполненность в кинотеатрах и театрах – 50%; перевозка пассажиров только на местах для сидения.Запрещается: посещение заведений социальной защиты, в которых находятся люди пожилого возраста, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.Запрещается: деятельность заведений размещения (хостелы, турбазы и т.д.), кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановая госпитализация в больницах; работа спортзалов, фитнес-центров, заведений культуры; прием новых смен в детских лагерях; ограничения для массовых мероприятий – один человек на 20 кв. м и не больше 100 человек.Запрещается: работа общественного транспорта, посещение образовательных учреждений, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.Зонированная карта по состоянию на утро 23 июля на сайте МОЗ еще не появилась.По данным МОЗ на 22 июня, Харьковская область является регионом со значительным распространением коронавируса из-за несоответствия по одному критерию – превышен коэффициент выявления случаев инфицирования Covid-19 (11,19% вместо 11%).