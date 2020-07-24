Ветеран войны и труда, участник боевых действий, почетный ветеран Войска Польского Ольга Ильина сегодня, 24 июля, отметила сотый день рождения.

Именинницу поздравил заместитель председателя Администрации Московского района Вячеслав Акимов. Он вручил юбиляру цветы, подарок и поблагодарил за мужество и отвагу, проявленные в годы Второй мировой войны, за многолетний труд и весомый личный вклад в послевоенное восстановление страны.Ольга Иосифовна Ильина родилась 24 июля 1920 в городе Харькове в семье инженера электростанции и домохозяйки. После окончания школы в 1937 году поступила в Харьковский медицинский институт. После оккупации Харькова институт был эвакуирован в Оренбург. После окончания института в 1942 году работала врачом-педиатром в городе Орске. В 1943 году, как только Харьков был освобожден от нацистских захватчиков, вернулась в город и была призвана военкоматом в созданную Польскую дивизию, с которой дошла до Берлина в звании капитана медицинской службы. Там же познакомилась со своим будущим мужем, начальником полевого госпиталя.После демобилизации вернулась вместе с мужем в его родной город Сумы. Работала педиатром, а после переквалификации, до 70 лет - заведующей клинической лаборатории. После смерти мужа переехала к дочери в Харьков.