Мужчина проведет под стражей 60 суток с правом внесения залога.

24 июля постановлением Орджоникидзевского районного суда избрана мера пресечения харьковчанину, которого подозревают в продаже оружия лицу, захватившему заложников в Луцке. Согласно решению суда, мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток с правом внесения залога в размере 175 тысяч 760 гривен.Напомним, накануне правоохранители установили связь между подозреваемым харьковчанином и «Луцким террористом». В ходе обыска у жителя Харькова найдено 3 пистолета, гранаты и патроны.23 июля мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием).Информация о возможной продаже оружия через почтовые отправления сейчас проверяется досудебным расследованием. По словам подозреваемого, он отправлял монеты.