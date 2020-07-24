25 и 29 июля болельщикам разрешат прийти на футбольные матчи украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко."Министр охраны здоровья Максим Степанов согласовал допуск в тестовом режиме зрителей на матче плей-офф украинской Премьер-Лиги за путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы, которые пройдут 25 и 29 июля!", - написал в своем Facebook Павелко.Он добавил: при благоприятной эпидемической ситуации и успешном проведении матчей с соблюдением дистанции между болельщиками, Министерство охраны здоровья рассмотрит возможность допуска зрителей на 50% мест на стадионе.По словам министра охраны здоровья Максима Степанова, для болельщиков будут действовать такие правила:- заполненность не более 25%. При рассадке нужно соблюдать соответствующую дистанцию спереди, сбоку, сзади, по диагонали;- термоскрининг на входе;- достаточное количество антисептиков.- Я почему-то уверен, что наши болельщики покажут, каким именно способом нужно правильно придерживаться всех рекомендаций и правил ради здоровья. Потому что футбол - это спорт, спорт - это здоровье. Я думаю, что тут мы будем едины, - сказал Степанов.Отметим, в полуфинале плей-офф украинской Премьер-лиги сыграют команды клубов "Колос" и "Днепр", "Александрия" и "Мариуполь", в финале встретятся команды, которые займут наиболее высокое место по итогам второго этапа.