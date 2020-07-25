Кабинет министров внес изменения в порядок предоставления помощи по частичной безработице в период карантина.

О программе помощи по частичной безработице

Как ранее был сформулирован перечень получателей помощи

Как теперь сформулирован перечень получателей помощи

Какова ситуация с безработицей

Об этом говорится в постановлении правительства №600 от 15 июля.Порядок предоставления такой помощи был утвержден постановлением правительства №306 от 22 апреля 2020 года.Суть программы в том, что государство безвозвратно предоставляет через центры занятости по ходатайству работодателей из сферы малого и среднего бизнеса средства для выплаты зарплат их сотрудникам. Это делается для предотвращения массовых увольнений.Помощь выплачивается в течение периода карантина и еще 30 дней после его завершения. Выплаты осуществляются за каждый час, на который работнику была сокращена продолжительность рабочего времени из расчета 2/3 ставки (оклада), но не больше минимальной зарплаты (4 723 грн).Прежняя редакция постановления №306 предусматривала, что помощь по частичной безработице на период карантина предоставляется лицам, имеющим оформленные трудовые отношения с работодателем (кроме лиц, получающих пенсию), в случае потери ими части зарплаты вследствие вынужденного сокращения продолжительности рабочего времени.Теперь помощь по частичной безработице в период карантина могут получать:- работники, потерявшие часть зарплаты или дохода из-за вынужденного сокращения продолжительности рабочего времени в связи с остановкой (сокращением) деятельности;- работники, получающие оплату времени простоя в соответствии со статьей 113 КЗоТ (кроме периода освоения нового производства);- работники, находящиеся в отпуске без сохранения зарплаты (кроме лиц, получающих пенсию);- физлица-предприниматели, которые не получают пособие по частичной безработице в период карантина как наемные работники.За несколько месяцев карантина (с начала апреля по начало июля) количество безработных в Украине выросло более чем на 48% до 517 000 человек.В середине июля Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства сообщило о том, что количество безработных в стране перестало увеличиваться.По прогнозам министерства, ситуация на рынке труда ухудшаться уже не будет.