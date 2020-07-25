Если хотите узнать, что вам советуют звезды, самое время ознакомиться со свежим астропрогнозом на ближайшие дни.

Пора вмешаться в происходящее и попытаться направить течение событий в нужную сторону. И не обращайте внимания на то, что вам скажут по этому поводу – вы защищаете собственные интересы, и этого достаточно.Посвятите немного времени очистке от хлама – как материального, так и духовного. Разбитые чувства, давнишние переживания – все это пора выкинуть из головы. А заодно и в доме уборку сделать.Желательно посетить какое-нибудь не очень многолюдное, но желательно нескучное место. Если проведете время совсем уж в гордом одиночестве, лишите себя и других великолепного развлечения.Не стоит слишком громко и радостно сообщать о своих достижениях окружающим. Можете попасть в неловкую ситуацию. Завтра вам может показаться, что желание вот-вот исполнится. Не обольщайтесь – это иллюзия.Не стоит винить других в том, что лужа, в которой вы сидите, слишком глубока или чересчур холодна, даже если они действительно в этом виноваты. Лучше вылезайте из нее, сколько можно головастиков пугать.Вы станете поистине невыносимым собеседником, если не пожелаете умерить свое самомнение. Окружающих обычно здорово раздражает, когда кто-то постоянно дает им понять, что знает все на свете лучше других.Не давайте воли своему воображению, иначе это может обернуться депрессивным или близким к тому состоянием. Вам будет очень полезно общество веселого, но очень рационального человека.Рассмотрите картину происходящего в целом и лишь потом занимайтесь разглядыванием мелких деталей. Между ситуацией на работе и домашними проблемами есть некоторое сходство.Свежесть вашего подхода к старым проблемам может поразить самое смелое воображение. Единственным ограничением с большой долей вероятности станет то, что сил у вас сейчас не очень много.Вам будут отчаянно мешать незавершенные дела. Похоже, придется все-таки ими заняться. Ну или занять кого-нибудь другого - как повезет. Завтра вы будете высоко и, что немаловажно, по достоинству оценены окружающими.Грань между сценой и залом сотрется. Вы из простого зрителя вдруг станете актером, и все взоры будут прикованы именно к вашим действиям. Свою роль надо сыграть наилучшим образом.Вы свой город хорошо знаете? Если да, то наверняка сообразите, куда лучше пойти погулять. Если нет - необходимо срочно его исследовать. Весь! Завтра надейтесь на лучшее, но не забывайте о страховке.