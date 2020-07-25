В Украине планируют повысить размер минимальной заработной платы до 5000 гривен.

Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко.По его словам, уже в текущем году минимальную зарплату повысят с 4723 до 5000 гривен.– С этого года: рост минимальной заработной платы (МЗП) просчитан и мы готовы к повышению в 5000 гривен. Ресурс и целесообразность тоже есть. Это нам позволит частично покрыть дефицит Пенсионного фонда и ускорить некоторые процессы в экономике. 5000 гривен для нас подъемная история, – сказал Марченко.Министр уточнил, что ресурс для повышения МЗП в 2021 году до 6-6,5 тыс. грн все еще ищут.– Что касается повышения до 6-6,5 тысячи в 2021 году, то эта задача уже поставлена, и мы сейчас выходим из необходимости при формировании бюджета на 2021-й найти ресурс для ее выполнения. И макропрогноз мы строим с учетом того, что нам надо повышать МЗП до 6-6,5 тысячи гривен, – отметил министр.Он подчеркнул, что повышать минимальную зарплату нужно, однако сначала стоит просчитать будущие расходы и влияние на бюджет и экономику страны.– Конечно, это повлияет на экономическую динамику, на фонд оплаты труда, на инфляцию. Но на сегодняшний день я не могу вам сказать в целом об эффекте от этого шага. Потому что здесь, с точки зрения баланса бюджета, выгоду получают местные бюджеты и Пенсионный фонд, а государственный бюджет выигрывает только частично, так как бюджетная сфера существенно вырастет. И здесь вопрос, каким образом мы это будем вводить. Будем ли мы первый тарифный разряд повышать, в каком объеме? Была дискуссия буквально на прошлой неделе о макропоказателях, о тарифной сетке. Поэтому мы пока считаем, – подытожил Марченко.