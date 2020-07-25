Местные выборы в Украине, которые назначены на 25 октября текущего года, пройдут по новому избирательному законодательству.

Новые районы

Новая избирательная система

Гендерные квоты

Как сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии, новый Избирательный кодекс вступил в силу в начале 2020 года. Он предусматривает ряд особенностей при проведении голосования.Нынешние местные выборы будут организовываться на новой территориальной основе.До принятия закона об административно-территориальном устройстве Украины определение административных центров территориальных общин и утверждение территорий этих общин осуществляет Кабмин.Решение правительства подается в ЦИК для принятия решения о назначении первых местных выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов и сельских, поселковых, городских председателей соответствующих территориальных общин.Проводятся очередные и первые местные выборыВ год проведения очередных местных выборов первые местные выборы назначаются и проводятся вместе с очередными. Таким образом, 25 октября вместе с очередными местными выборами будут проводиться и первые выборы.В текущем году очередные и первые выборы депутатов местных советов будут организовываться и проводиться по новым избирательным системам:- выборы депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальных общин с количеством избирателей в 10000) проводятся по мажоритарной системе относительного большинства в многомандатных избирательных округах. В каждом таком округе может быть избрано не менее двух и не более четырех депутатов;- выборы депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, областных, районных, районных в городе советов, а также депутатов городских, сельских, поселковых советов (территориальных общин с количеством избирателей 10 000 и более) проводятся по системе пропорционального представительства по открытым избирательным спискам местных организаций политических партий.- организация подготовки и проведения выборов депутатов местных советов по указанным избирательным системам предусматривает новую систему выдвижения кандидатов в депутаты организациями политических партий.На текущих местных выборах будет обязательным соблюдение гендерной квоты при формировании избирательных списков местных организаций политических партий, по которой среди каждых пяти кандидатов в избирательном списке должно быть не менее двух женщин.Несоблюдение гендерной квоты в избирательном списке может служить основанием для отказа в регистрации кандидатов в депутаты от соответствующей местной организации политической партии.15 июля Рада приняла постановление о проведении в Украине местных выборов 25 октября.Участники голосования на местных выборах смогут поддержать не только список политической партии, но и отдельных кандидатов в этом списке.