Кто-то при упоминании слова «остров» мечтает о Мальдивах и пляжах в стиле «Баунти», кто-то вспоминает, как загорал в выходные на Трухановом острове. Обозреватели портала Tripmydream добавили в чек-лист ассоциаций еще пять пунктов – острова Украины, на которых стоит побывать или как минимум знать о них.

Джарылгач, Херсонская область

Хортица, Запорожская область

Бирючий, Херсонская область

Змеиный, Одесская область

Березань, Николаевская область

Это не просто остров. Это национальный природный парк и самый большой остров Украины. По одну сторону от него расположился лиман, по другую – Черное море. На Джарылгач запросто можно добраться на катере из таких популярных курортов Херсонской области, как Скадовск и Железный Порт, а из Лазурного и вовсе можно дойти пешком.Главная достопримечательность Джарылгача – это, конечно, природа. Здесь около 200 лиманных озер, водятся редкие виды птиц, а к берегам острова часто подплывают дельфины.Учтите, что на острове нет инфраструктуры, поэтому все самое необходимое лучше взять с собой – воду, еду, солнцезащитные средства и т .д. Остановиться с ночевкой можно в кемпинге или в бунгало.Легендарный остров, на котором в XVI веке волынский князь Дмитрий Вишневецкий организовал Запорожскую Сечь. В настоящее время это место, которое вмиг перенесет на несколько веков назад и окунет в омут истории. Здесь можно побывать в конном театре, узнать в местном музее, как была устроена жизнь казаков, прокатиться по острову на велосипеде, полюбоваться Запорожскую ГЭС и просто провести замечательный день на свежем воздухе.Стоимость посещения комплекса: для взрослых – 48 грн; для детей, студентов, пенсионеров, людей с инвалидностью – 24 грн; для детей дошкольного возраста и участников боевых действий – бесплатно.Лучшее время для посещения Хортицы – июнь-июль. В это время здесь много зелени, которую еще не утомило жаркое летнее солнце, и можно насладиться местной природой во всей ее первобытной красе.На знакомство вполне хватит одного дня, но если хотите обойти остров полностью, приезжайте на пару дней. Остановиться есть где: к вашим услугам три отеля и санатории. А вот с кемпингами здесь посложнее: поскольку Хортица это заповедная зона, ставить палатку и разводить костер можно лишь в отведенных для этого местах – например, на пляже в западной части острова.На самом деле это не такой уж и остров, а часть Федотовой косы, находящейся в Кирилловке, на северо-западе Азовского моря. До 1929 года возможности попасть на остров по суше не было, потому Бирючий и правда был островом. Сейчас же самостоятельным островом он становится только в разгар штормов.Остров является частью Азово-Сивашского национального парка. Что интересно, в конце XX века его начали заселять экзотическими животными и флорой. Часть из них позаимствовали из заповедника «Аскания-Нова», так что теперь здесь вполне можно повстречать оленей, ланей, енотовидных собак, редкие виды птиц и множество других представителей фауны.Проблема лишь в том, что заповедник состоит из двух частей, одна из которых закрыта. Вариантов, как туда попасть, два – простой и сложный. Те, кто не ищет легких путей, может побывать там либо в рамках экскурсии, любо по специальному пропуску Херсонского лесного хозяйства.В целом здесь вас ожидает умиротворенный отдых вдали от цивилизации, рядом с заповедной зоной и возможность почувствовать себя Робинзоном. Для семейной поездки и всех, кто любит уединение, это просто прекрасное место.В отличие от вышеупомянутых, этот остров вряд ли назовешь туристическим. Это по праву одно из самых необычных и труднодоступных мест Украины. Прославился Змеиный территориальным скандалом, в центре которого он очутился: Румыния настаивала на том, что это не остров, а скала, но международный суд решил иначе и закрепил за Змеиным статус острова.Почему Змеиный? Так остров прозвали потому, что сильным течением Дуная к берегу острова прибивало речных ужей. В былые времена, когда островом владела Румыния, там располагалась тюрьма, c 1948 по 2006 год – была военная база, но потом ее перенесли, что сделало остров более доступным для посещения. Сейчас он входит в подчинение сельского совета Вилково, а на его территории проживает 30 человек (зимой и того меньше).Змеиный не избалован туристами, тем не менее здесь есть четыре пляжа – Дергач, Бандитский, Золотой и Дамский. Также здесь имеется единственный в Украине маяк, который находится в открытом море.Если вы готовы к трудностям, сначала нужно доехать до городка Вилково в Одесской области, а оттуда – на судне «Касатка». Главная его задача – снабжение острова провиантом. Отправляется корабль каждый четверг и стоит на рейде до воскресенья. Туристические цели не предусмотрены, так что о поездке нужно договариваться непосредственно с капитаном, обратившись на предприятие «Острівне» в Вилково. Стоимость такой поездки договорная. Вдобавок к этому нужно будет получить разрешение от пограничной службы.Остров находится в восьми километрах от Очакова и входит в Национальный историко-археологический заповедник «Ольвия». Он и Змеиный – единственные настоящие материковые острова на севере Азово-Черноморского бассейна.Некоторые исследования утверждают, что именно остров Березань стал прототипом пушкинского острова Буян из «Сказки о царе Салтане».Попасть на остров можно из расположенных рядом сел, например, из Рыбаковки. Оттуда ежедневно отправляются экскурсии на остров на катере, но записываться нужно заранее.