Творог – очень вкусный и полезный продукт. Если он, конечно, настоящий. Как не купить фальсификат, читателям «Вечернего Харькова» рассказал генеральный директор ГП «Харьковстандартметрология» Владимир Величко.

Недобросовестные производители могут вводить потребителей в заблуждение, когда под названием «творог» производят и продают продукт, содержащий растительные жиры. Между тем настоящим творогом считается только тот, в чьем составе имеется исключительно молочный жир.Однако содержание растительных жиров – не единственная проблема нарушения качества и безопасности творога. Продукт может быть настоящим, но некачественным.– Существует ряд показателей, которые определяют качество и безопасность этого продукта: содержание жира, влаги и белка, уровень токсичных элементов, кислотность, количество молочнокислых бактерий, отсутствие патогенных микроорганизмов и др. Но определить их можно только при проведении испытаний в лабораторных условиях, – говорит Владимир Величко.Потребители, покупая продукт, могут оценить его качество по внешнему виду, цвету, запаху, вкусу, консистенции. Для того чтобы выбрать качественный творог и не навредить здоровью, Владимир Величко советует отдавать предпочтение фасованным продуктам.– Обращайте внимание на внешний вид упаковки – она должна быть чистой, целой и герметичной, – подсказывает специалист. – Не стоит покупать продукт с деформированной, поврежденной и загрязненной упаковкой.Также эксперт советует проверять срок годности продукта.– Не следует покупать продукцию с почти истекшим сроком хранения, – говорит он.Выбирать следует продукт того производителя, чьи производительные мощности находятся в вашем регионе.– Творог капризен к условиям транспортировки, поэтому чем меньше времени он провел в пути, чем меньшему количеству перепадов температуры подвергся, тем лучше, – считает Владимир Величко.Нелишним будет оценить органолептические показатели продукта.– Он должен быть мягкой, мазкой или рассыпчатой консистенции. Разрешена незначительная крупинчатость и незначительное выделение сыворотки. Вкус и запах должны быть характерными кисломолочными, без посторонних привкусов и запахов. А цвет – белый или с кремовым оттенком, равномерный по всей массе, – поясняет Владимир Величко.Кроме того, специалист категорически не рекомендует покупать обезжиренный продукт для питания детей.– Особое внимание уделяйте маркировке продукции. Если на упаковке дата изготовления нанесена нечетко, информацию о сроках и условиях хранения невозможно идентифицировать, а полные данные о производителе, включая его адрес и телефон, отсутствуют – лучше не покупать такой творог, – подводит итог Владимир Величко.