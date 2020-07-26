В планах Кабмина в этом году повышение размера минимальной заработной платы до 5000 грн. Также госбюджет на 2021 год разрабатывается, с учетом минимальной зарплаты в 6000-6500 грн. Однако повышение минимальной зарплаты может привести к росту заработных плат «в тени», заявляют в Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

Как объясняют в ЕБА, повышение минимальной зарплаты вызовет рост налоговой нагрузки на бизнес, который исправно платит налоги."В случае реализации озвученных планов ощутимо возрастет максимальная величина базы начисления единого социального взноса. При этом, самый ощутимый удар будет нанесен именно по добросовестным налогоплательщикам, которые открыто выплачивают заработную плату своим работникам", - подчеркнули в ЕБА.Это создаст неконкурентные условия для добросовестных налогоплательщиков, которые будут проигрывать тем предпринимателям, которые уклоняются от выплаты официальной зарплаты."Можно ожидать уменьшения официальной занятости, сокращение расходов на оплату труда и, в конце концов, сокращение бюджетных доходов", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что Кабмин запланировал на текущий и 2021 год три этапа повышения минимальной зарплаты. Первый этап - с 1 сентября минимальная заработная плата в Украине повысится до 5000 гривен (+277 грн или 5,9%). С 1 января 2021 она составит 6000 гривен (+20%), а с 1 июля 2021 - 6500 (+8,3%).