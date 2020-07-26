Коронавирус оказался гораздо коварнее, чем многим представлялось ранее. Он атакует не только дыхательные пути и легкие, но и другие органы человеческого тела. Какими могут последствия перенесенного Covid-19 и спасет ли от болезни вакцинация?

Многие уже привыкли к мысли, что коронавирус опасен тем, что поражает легкие и дыхательные пути. Однако этим его пагубное воздействие на организм человека не исчерпывается. Covid-19 может стать причиной серьезных повреждений мозга даже у пациентов с легкими симптомами или у тех, кто уже выздоровел. Коварный вирус способен привести к серьезным повреждениям центральной нервной системы, стать причиной психоза, паралича или инсульта.– Инфаркт, тромбоэмболия, нарушение сердечного ритма, острый рассеянный энцефаломиелит, развитие энцифалопатии, нарушение сознания, – перечисляет последствия заведующий кафедрой анестезиологии, детской анестезиологии и интенсивной терапии ХМАПО доктор медицинских наук, профессор Владимир Корсунов. – С этим мне пришлось столкнуться на практике. К сожалению, за неимением МРТ, невролога у нас нет возможности качественно оценить и охарактеризовать подобные изменения. Они возникают очень часто.Скорее всего, весь спектр осложнений, к которым приводит коронавирус, еще не выявлен. Однако, по словам специалиста, уже известно, что Covid-19 способен вызывать долгосрочные проблемы со здоровьем, которые проявляются в течение длительного времени после выздоровления. Многие пациенты чувствуют одышку и усталость, страдают от онемения конечностей, слабости, проблем с памятью. Людям с когнитивными нарушениями, проблемами с памятью, усталостью, глухотой или слабостью необходимо обязательно проконсультироваться у невролога.Надежды же на вакцину против коронавируса, которой с нетерпением ждут не только в Украине, но и во всем мире, могут не оправдаться.– Вакцина, скорее всего, не будет эффективной, потому что даже у переболевших иммунитет исчезает в течение шести месяцев. Это особенность коронавируса. Огромное количество случаев повторных заболеваний описаны во всем мире, – говорит Владимир Корсунов. – Иммунитет не будет прочным даже после перенесенного заболевания, не говоря уже о вакцине.То есть о коллективном иммунитете, к которому, собственно, должна была привести иммунизация, речь уже не идет. Так что медики советуют продолжать носить маски, тщательно мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.