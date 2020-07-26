Творог – традиционно полезный продукт, который нормализует работу желудочно-кишечного тракта и насыщает человеческий организм ценными минеральными веществами, микроэлементами, аминокислотами.

Как разъяснил генеральный директор ГП «Харьковстандартметрология» Владимир Величко, по определению национального стандарта ДСТУ 4554:2006 творог – это кисломолочный продукт, который производят с применением культур лактококков и термофильных молочнокислых стрептококков кислотной, кислотно-сычужной или термокислотной коагуляцией белка с последующим удалением сыворотки под действием самопрессования, прессования, сепарирования и/или ультрафильтрации.По внешнему виду творог должен иметь нежную мягкую, мазкую или рассыпчатую консистенцию, белый или с кремовым оттенком цвет, равномерный по всей массе. Приятные, характерные молочные, вкус и запах, без посторонних вкусов и запахов.Натуральный кисломолочный продукт уникален по своей питательной ценности. Во время сквашивания молока именно в нем концентрируется основная масса полезных веществ. По содержанию белка и его усвояемости он превосходит все продукты. Белок, в свою очередь, расщепляется на необходимые организму аминокислоты – метионин и триптофан, важные для работы органов пищеварения и нервной системы. Есть в составе творога и минеральные вещества, важнейшие из которых – фосфор и кальций – составляют основу костной ткани и зубов. Причем кальций способен укреплять не только зубы и кости, но и сердечную мышцу. Творог влияет на образование гемоглобина в крови, содержит витамины группы В, которые защищают организм от атеросклероза.В зависимости от массовой доли жира творог разделяют на: нежирный и с массовой долей жира от более 2% до 18%. Продукт с содержанием жира 18% считается жирным, именно из него кальций усваивается лучше, с жирностью 9% – полужирным, что является оптимальным показателем для кисломолочных изделий. В последнее время большим спросом у людей, следящих за своим весом, пользуются обезжиренные молочные продукты. Однако детям употреблять обезжиренный творог не рекомендуется, ведь для их развития необходимы жирные кислоты и витамин Е, которые в таком продукте отсутствуют.