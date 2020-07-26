У моего сына часто увеличиваются лимфоузлы. Подскажите, почему это происходит? От чего зависит, в каком месте они «набухают»? Могут ли они исчезнуть без лечения, и в каких случаях требуется операция? Мария

– Лимфоузел – это периферический орган лимфатической системы, который выполняет функцию биологического фильтра, – отвечает врач одного из медицинских центров Борис Лихтаренко. – Лимфоузел служит барьером для распространения и инфекции, и раковых клеток. В случае попадания болезнетворного агента (например, бактерии или вируса) в организм человека, лимфоузел увеличивается за счет увеличения количества защитных тел (антител). Таким образом, увеличение лимфоузла – естественная защитная реакция организма, которая свидетельствует о неблагополучии в зоне, которую «обслуживает» узел.Лимфоузлы в организме человека расположены группами (бедренные, паховые, шейные, бронхопульмональные), рассказывает специалист. Притекающая лимфа приносит в лимфатический узел чужеродные антигены, и это приводит к развитию в лимфатических узлах реакций иммунного ответа. Таким образом, лимфоузлы увеличиваются в ближайших группах скопления лимфоузлов, ближайших к источнику локализации инфекции.По словам Бориса Лихтаренко, чаще всего увеличение лимфоузла связано с инфекцией, реже оно является следствием опухолевого поражения. Что касается исчезновения лимфатических узлов – они не исчезают. Просто их размеры нормализуются, когда инфекционный процесс в организме идет а спад. Операция по удалению лимфоузлов требуется, когда справиться с проблемой консервативными методами невозможно – в случае нагноения или когда лимфоузлы поражены метастазами.