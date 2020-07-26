Думаете, что видели все достойные фильмы с неожиданной развязкой? Тогда оцените истории, которые предлагает портал Tripmydream. Они держат в напряжении до последней минуты.

«Приют»

«Сплит»

«Не говори никому»

«Ошибка времени»

«Неизвестный»

«Кловерфилд 10»

«Грязь»

«Останься»

Испания, Мексика, мистика, драма, ужасы, 2007 г.Лаура возвращается в большой особняк, который раньше был детским приютом. Именно здесь она воспитывалась, поэтому хочет выкупить здание и открыть там приют для детей с трудностями развития. Лаура поселилась там с приемным сыном Симоном. Мальчик рассказывает, что познакомился с неким Томасом, и девушка принимает его историю за плод детского воображения. Но когда ее сын бесследно исчезнет, отправившись на встречу с новым другом, ей придется поверить в реальность.Премьера мистической ленты, спродюсированной оскароносным Гильермо дель Торо, на Каннском фестивале увенчалась десятиминутными овациями.США, триллер, ужасы, 2016 г.Картина рассказывает о парне по имени Кевин, который безуспешно лечится от множественного расстройства личности. Его разум является местом заключения для 23 разных сущностей, и далеко не все являются доброжелательными. Однажды Кевин похищает с парковки торгового центра трех девушек-подростков. Девушки не сразу понимают, что их похититель болен.Триллер «Сплит» является продолжением киносерии, созданной М. Найтом Шьямаланом, включающей также фильмы «Неуязвимый» и «Стекло».Франция, драма, триллер, детектив, 2006 г.Много лет назад Александр пережил ужасную трагедию. Пытаясь помешать убийству своей жены, он получает травму и падает в озеро. Самого Александра спас неизвестный, а Марго признают жертвой известного серийного убийцы. Об этом случае снова вспомнили, когда полиция нашла на дне того самого озеро два неопознанных трупа. Герой узнает некоторые секреты из прошлого своей супруги и даже начинает подозревать, что она жива.Одним из продюсеров ленты выступил знаменитый французский режиссер Люк Бессон.США, фантастика, триллер, 2014 г.В центре сюжета – друзья Келли, Финн и Джаспер, которые живут в одной квартире. Однажды ребятам поручают проверить квартиру в доме напротив – арендатор жилья перестал платить по счетам. Зайдя внутрь, герои увидели удивительную фотомашину, которая ежедневно печатает снимки, предсказывающие события следующего дня. Эта находка приведет к неожиданным последствиям в их жизни.Лента является независимым проектом, который финансировался исключительно за счет создателей, поэтому сценаристы старались писать сюжет, который не потребует больших затрат.США, Германия, Канада, Франция, триллер, драма, детектив, 2011 г.Во время рабочей поездки в Берлин доктор Мартин Харрис попадает в автомобильную аварию несколько дней проводит в коме. Очнувшись, он находит свою жену и пытается вернуться к прежней жизни. Но оказывается, что под его именем и с его документами в его номере отеля живет совершенно другой человек. Более того, жена Мартина и всего его знакомые, его не признают. Харрис не знает, куда идти и к кому обратиться, чтобы восстановить свою личность. Теперь его единственный друг – водитель такси и бывший агент Штази Джина.Лента является экранизацией романа французского писателя «Вне себя».США, фантастика, триллер, ужасы, 2016 г.Поссорившись с возлюбленным, Мишель безрассудно бросает вещи в машину и отправляется по ночной трассе прочь из города. По дороге девушка попадает в аварию, столкнувшись со стареньким пикапом. Просыпается она прикованной наручниками к стене. Затем героиня познакомится со своим спасителем, пожилым чудаковатым мужчиной по имени Говард. Тот рассказывает ей, что она находится в его бункере, построенный на случай грядущего апокалипсиса.Название фильма не разглашали до окончания съемок. Его не знали даже актеры, которые снимались в картине.Великобритания, комедия, драма, детектив, 2013 г.Главный герой черной комедии – эдинбургский коп Брюс Робертсон, далеко не образец нравственности и профессионализма. Конечно, он мечтает получить долгожданное повышение по службе, например, за раскрытие громкого убийства. И Брюс пытается вести расследование, но все время отвлекается на разгульную жизнь и ссоры с женой. Он втайне настраивает других претендентов друг против друга, портит их репутацию в глазах руководства, опускается до шантажа и телефонных шалостей.Лента является экранизацией романа скандально известного шотландского писателя Ирвина Уэлша.США, триллер, драма, 2005 г.По долгу службы психиатр Сэм Фостер ежедневно общается с массой пациентов, страдающих от тех или иных нервных расстройств. Однако один из них – молодой человек Генри Летам – беспокоит его больше остальных. Парень давно страдает от затяжных депрессий и суицидальных мыслей. Более того, он собирается покончить жизнь самоубийством в день своего 21-летия, который вот-вот должен наступить. Не желая этого допустить, Фостер обращается за помощью к своей партнерше, которая выжила после попытки свести счеты с жизнью. Так они оказываются втянуты в странную историю, в которой правда тесно переплетается с фантазиями парня, желающего привлечь к себе внимание.Изначально планировалось, что постановщиком ленты станет культовый режиссер Дэвид Финчер, но позже его сменил Марк Фостер.