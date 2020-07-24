Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.

22 июля оперативники Новобаварского отдела полиции задержали лиц, которые подозреваются в серии краж. По версии следствия, четверо 30-летних мужчин и 31-летняя женщина в ночное время суток воровали различное имущество из гаражей и сараев города Харькова и области. Трое членов группы совершали кражи, а другие сбывали краденые вещи через отделения ломбардов.Все участники группировки ранее судимы за имущественные преступления.Сейчас один из злоумышленников задержан. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.Следственным открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.