Благодаря чиновнику четыре земельных участка перешли в частную собственность.Как сообщает прокуратура Харьковской области, в суд направлено обвинительное заключение в отношении одного из заместителей начальника ГУ Госгеокадастра в Харьковской области по факту злоупотребления служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.
В ходе досудебного расследования установлено, что чиновник подписал и выдал приказы, на основании которых из государственной собственности четыре земельных участка перешли в частную собственность четырех фермеров.
"Действующим законодательством Украины четко регламентирована максимальная площадь земельного участка, которая может быть передана безвозмездно в частную собственность физического лица - члена фермерского хозяйства. Площадь же каждой из указанных четырех земельных участков превышает более чем на 2 гектара максимально допустимую. Сумма ущерба, нанесенного государству, составляет почти 1,5 миллиона гривен", - заявили в прокуратуре.