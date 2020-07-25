По версии следствия, из-за действий медика пациент ослеп на один глаз.

Как сообщает пресс-служба областного ГУНП, в мае 2018 года в областную клиническую больницу с жалобами на осложнение носового дыхания обратился 38-летний харьковчанин. После обследования врач-отоларинголог поставил диагноз, и через некоторое время пациент был госпитализирован в медицинское учреждение для проведения плановой операции.Во время оперативного вмешательства врач повредил пострадавшему зрительный нерв, что привело к полной потере зрения на левый глаз.В связи со сложностью и длительным проведением судебных экспертиз, досудебное расследование продолжалось более двух лет. Тем не менее, как заявляют в полиции, следствию удалось собрать достаточно доказательств и 11 июня текущего года сообщить 56-летнему врачу о подозрении в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины.Санкция статьи предусматривает лишение врача права занимать должность и заниматься профессиональной деятельностью до 5 лет, а также ограничение или лишение свободы на срок до 2 лет.22 июля следователи завершили досудебное расследование в уголовном производстве и направили обвинительный акт в Дзержинский районный суд города Харькова для рассмотрения по существу.