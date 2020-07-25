На перекрестке улиц Мира и Северина Потоцкого снова произошла авария.

Об этом сообщает харьковский телеграм-канал "ВЕХА"

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