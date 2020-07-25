События В Харькове на «популярном» для аварий перекрестке снова ДТП (видео) Вечерний Харьков 10:02 537 На перекрестке улиц Мира и Северина Потоцкого снова произошла авария. Об этом сообщает харьковский телеграм-канал "ВЕХА" Читайте также Полицейские расследуют обстоятельства смерти мужчины на проспекте Науки Астропрогноз на 25–26 июля 2020 г. В Харькове пропал ребенок БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Полицейские расследуют обстоятельства смерти мужчины на проспекте Науки События 13:55 Лента новостей Полицейские расследуют обстоятельства смерти мужчины на проспекте Науки 13:55 В Украине повысят минимальную зарплату 12:42 Астропрогноз на 25–26 июля 2020 г. 11:05 В Харькове пропал ребенок 10:29 За сутки пожарные 9 раз выезжали тушить пожары на открытых территориях 10:23 Полиция устанавливает обстоятельства столкновения трамвая и бензовоза в Харькове 10:11 В Харькове на «популярном» для аварий перекрестке снова ДТП (видео) 10:02