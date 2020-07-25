В аварии пострадала водитель трамвая.

Как сообщают в пресс-службе ГУНП, 24 июля на перекрестке проспекта Тракторостроителей и улицы Краснодарской произошло столкновение трамвая и автомобиля «DAF» с топливной цистерной под управлением 58-летнего мужчины. В результате аварии травмы получили 64-летняя водитель общественного транспорта. Ее доставили в медицинское учреждение.Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства аварии устанавливают сотрудники полиции.