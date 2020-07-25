Основная причина пожаров - неосторожное обращение с огнем.

Как сообщают в пресс-службе ГСЧС, за минувшие сутки в Харьковской области пожарным пришлось девять раз выезжать на тушение возгораний кустарников, сухой травы, камыша и мусора на открытых территориях. Общая площадь таких пожаров составила более 2,5 га.Пожары возникали в пяти районах области, а также в двух районах города Харькова."Крупнейший пожар произошел в Зачепиловском районе области. В 19:33 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на открытой территории возле Новоселовки. Сразу к месту пожара были направлены спасатели автоцистерне. Пожарные выяснили, что горела трава на площади 1 га. В 20:03 пожар удалось локализовать. В 20:50 пожар был ликвидирован.Еще один пожар произошел в Валках. В 13:43 на пункт связи пожарно-спасательного подразделения поступило сообщение о пожаре на открытой территории. По прибытию к месту вызова было установлено, что на площади около 300 кв.м. горит сухая трава. Огонь быстро распространялся, существовала угроза опрокидывания огня на лесные насаждения. Оперативными действиями спасателей пожар был ликвидирован в 16:55 и не допущено распространение огня на большую площадь", - рассказали в ведомстве.Причина возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем.