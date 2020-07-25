Тело 37-летнего харьковчанина обнаружили в квартире его сожительницы на проспекте Науки.

Как сообщает пресс-служба ГУНП, информация о происшествии поступила в полицию 23 июля около 18:00. Прибывшие на место правоохранители обнаружили тело 37-летнего мужчины с телесными повреждениями."Работники полиции провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства. По данному факту следственным открыто уголовное по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается", - рассказали в ведомстве.