Для роженицы новорожденный малыш стал уже девятым ребенком в семье.

Как сообщает Центр экстренной медицинской помощи, 24 июля медикам "скорой" пришлось принимать роды прямо в автомобиле."Благодаря слаженной работе и скоординированным действиям бригады ЭМП 1005 во главе с фельдшером Малигон А.В., сегодня в автомобиле ЭМП родился мальчик. После оказанной акушерской помощи, роженицу вместе с новорожденным госпитализировали в лечебное учреждение. Посоветовавшись с фельдшером, родители назвали мальчика Игорем. Он стал девятым ребенком в семье" - сообщили в центре