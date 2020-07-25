Авария произошла на трассе "Мерефа-Павлоград".

Как сообщает отдел коммуникаций ГУНП, днем 25 июля на трассе "Мерефа-Павлоград" в поселке Катериновка произошло ДТП, вследствие которого погиб один из участников аварии - 24-летний мотоциклист."Установлено, что произошло столкновение грузового автомобиля «МАН» под управлением 48-летнего водителя и мотоцикла «Honda» под управлением 24-летнего водителя. В результате ДТП мотоциклист получил смертельные телесные повреждения.Следователями решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются", - рассказали в ведомстве.