У 48-летнего медика обнаружили коронавирус.

Как сообщает пресс-служба футбольного клуба "Металлист-1925", сегодня на 48 году жизни умер легендарный Антон Худаев, который возглавлял медицинский штаб харьковчан еще со времен Металлиста, а также был врачом в сборной Украины."Антон Евгеньевич или просто Ашот был символом харьковского футбола, человеком с большим сердцем и доброй душой. Его любили болельщики, уважали коллеги и ценили футболисты. В течение многих лет он был главной медицинского штаба "Металлиста", с первого дня основания - "Металлиста 1925". Сегодня сердце нашего друга биться перестало ...", - заявили в клубе.