Причину пожара устанавливают специалисты.

Как сообщает пресс-службе ГСЧС, 26 июля в 00:43 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения на улице Ильинской.Прибывшие на место спасатели установили, что в жилом доме горела кухня на площади 35 кв.м. Владелец домовладения мужчина 1974 года умер в карете скорой помощи с предварительным диагнозом отравление угарным газом.В 1:12 пожар был локализован, а спустя два часа - полностью ликвидирован.Окончательная причина пожара устанавливается.