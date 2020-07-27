Советник президента по вопросам экономики Олег Устенко не советует скупать доллары.Ситуацию на валютном рынке он прокомментировал в эфире канала Украина 24.
- Считаю, что не стоит скупать сейчас доллары. Не потому, что население создает спрос на валюту. Фундаментальных причин нет, - сказал советник.
Устенко разъяснил, почему причины для покупки доллара отсутствуют.
- 28,5 млрд золотовалютных резервов сейчас, в ближайшее время должно зайти порядка 2,5 млрд долларов, резервы будут на уровне, превышающем 30 млрд долларов, это исторический максимум, начиная с 2012 года, - говорит экономист.
Отметим, на минувшей неделе курс доллара превысил 28 гривен, но в конце недели рост прекратился.
Нацбанк впервые за две недели укрепил курс гривны на 27 июля на 12 копеек - до 27,75 за доллар.