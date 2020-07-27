Надоело бояться и прятаться по закоулкам от коронавируса. Есть ли хоть какие-то прогнозы, когда весь этот кошмар закончится? Что говорят специалисты? Андрей Филоненко

В связи с ухудшающейся ситуацией с новым коронавирусом возврата к прежней жизни в обозримом будущем не будет. Так считает глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус. По его словам, слишком много стран движутся в неправильном направлении.– Вирус остается врагом номер один, но действия многих правительств и людей не отражают этого, – говорит глава ВОЗ.Тедрос Аданом Гебреисус отметил, что если люди не будут соблюдать основные меры безопасности, ситуация будет становиться все хуже и хуже.– В обозримом будущем возврата к прежней нормальной жизни не будет, – считает глава ВОЗ.Он уточнил, что эпицентром коронавируса сейчас являются Северная и Южная Америка, где зарегистрированы более 50% всех случаев заражения Covid-19.Ситуация усугубляется тем, что длительный иммунитет у людей, которые переболели коронавирусом, не вырабатывается – они теряют антитела.– Нам необходимо добиться устойчивой ситуации, когда мы будем иметь адекватный контроль над этим вирусом, не ограничивая полностью свою жизнь. Или прыгать из карантина в карантин, что будет иметь чрезвычайно пагубное влияние на общество, – констатирует Тедрос Аданом Гебреисус.