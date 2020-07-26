Авария произошла 25 июля на улице Полтавский Шлях.

25 июля в Харькове на улице Полтавский Шлях произошла авария с участием двух автомобилей, один из которых после столкновения врезался в столб.Как сообщает дочь пострадавшей Екатерина Барчан, у ее матери множественные ушибы и перелом, и для того, чтоб выяснить все обстоятельства аварии семья обратилась к общественности."Отзовитесь, кто проезжал мимо или что-то видели. Моя мама сегодня попала в ДТП. Слава Богу жива. Множественные ушибы, перелом. Прошу отзовитесь, нужны записи с видеорегистраторов свидетелей аварии. Место аварии Полтавский шлях, перекрёсток с Володарского", - написала Екатерина на своей странице в Facebook.