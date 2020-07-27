Очень часто производители ради увеличения прибыли пытаются заменить дорогое сырье на более дешевое, но не всегда качественное. Самый простой способ фальсификации – замена молочного жира более дешевым пальмовым или кокосовым маслом, которое буквально «кишит» вредными трансжирами.По словам генерального директора ГП «Харковстандартметрология» Владимира Величко, требования к качеству творога изложены в национальном стандарте ДСТУ 4554:2006 «Творог. Технические условия».
– Предприятия могут производить продукцию в соответствии с этим нормативным документом. Однако согласно действующему законодательству субъекты хозяйствования имеют право добровольного выбора нормативного документа, в соответствии с которым будут выпускать продукцию, в том числе могут разработать собственный нормативный документ – технические условия, – говорит специалист.
Однако какая необходимость разрабатывать свои нормативы, если есть национальный стандарт?
– Как правило, при наличии национального стандарта технические условия разрабатывают, если необходимо уточнить, дополнить требования на конкретную продукцию, которую производит предприятие. Однако требования, установленные в технических условиях, не должны противоречить требованиям законодательства и национальных стандартов, распространяющихся на эту продукцию, – поясняет Владимир Величко.
На сегодняшний день ассортимент творога в торговой сети чрезвычайно широк. Однако мы живем в такое время, когда полезен далеко не каждый вид творога. Молочный жир – достаточно дорогой компонент. Очень часто производители ради увеличения прибыли пытаются заменить дорогое сырье на более дешевое, но не всегда качественное.
– Самый простой способ фальсификации – изготовление творога с меньшей долей жира под видом более жирного, – говорит Владимир Величко. – Также при производстве творога могут заменять молочный жир более дешевым растительным. Чаще всего используются масла тропического происхождения – пальмовое, кокосовое и другое, а также заменители сухих сливок на растительной основе. Однако, если при производстве творога вместе с молочными используются растительные жиры, то получается не молочный, а молокосодержащий продукт и называться должен соответствующе – продукт молокосодержащий творожный.
Согласно ДСТУ 7170:2010 «Продукты молочные и молокосодержащие» молокосодержащий продукт – это продукт, содержащий белки и (или) жиры немолочного происхождения, но в котором молочные компоненты составляют существенную долю в конечном продукте и определяют его свойства. Определено, что в готовом молокосодержащем продукте массовая доля молочных компонентов должна составлять не менее 25%. Если же меньше, то такой продукт вообще не имеет права на производство и продажу.