Очень часто производители ради увеличения прибыли пытаются заменить дорогое сырье на более дешевое, но не всегда качественное. Самый простой способ фальсификации – замена молочного жира более дешевым пальмовым или кокосовым маслом, которое буквально «кишит» вредными трансжирами.

По словам генерального директора ГП «Харковстандартметрология» Владимира Величко, требования к качеству творога изложены в национальном стандарте ДСТУ 4554:2006 «Творог. Технические условия».– Предприятия могут производить продукцию в соответствии с этим нормативным документом. Однако согласно действующему законодательству субъекты хозяйствования имеют право добровольного выбора нормативного документа, в соответствии с которым будут выпускать продукцию, в том числе могут разработать собственный нормативный документ – технические условия, – говорит специалист.Однако какая необходимость разрабатывать свои нормативы, если есть национальный стандарт?– Как правило, при наличии национального стандарта технические условия разрабатывают, если необходимо уточнить, дополнить требования на конкретную продукцию, которую производит предприятие. Однако требования, установленные в технических условиях, не должны противоречить требованиям законодательства и национальных стандартов, распространяющихся на эту продукцию, – поясняет Владимир Величко.На сегодняшний день ассортимент творога в торговой сети чрезвычайно широк. Однако мы живем в такое время, когда полезен далеко не каждый вид творога. Молочный жир – достаточно дорогой компонент. Очень часто производители ради увеличения прибыли пытаются заменить дорогое сырье на более дешевое, но не всегда качественное.– Самый простой способ фальсификации – изготовление творога с меньшей долей жира под видом более жирного, – говорит Владимир Величко. – Также при производстве творога могут заменять молочный жир более дешевым растительным. Чаще всего используются масла тропического происхождения – пальмовое, кокосовое и другое, а также заменители сухих сливок на растительной основе. Однако, если при производстве творога вместе с молочными используются растительные жиры, то получается не молочный, а молокосодержащий продукт и называться должен соответствующе – продукт молокосодержащий творожный.Согласно ДСТУ 7170:2010 «Продукты молочные и молокосодержащие» молокосодержащий продукт – это продукт, содержащий белки и (или) жиры немолочного происхождения, но в котором молочные компоненты составляют существенную долю в конечном продукте и определяют его свойства. Определено, что в готовом молокосодержащем продукте массовая доля молочных компонентов должна составлять не менее 25%. Если же меньше, то такой продукт вообще не имеет права на производство и продажу.