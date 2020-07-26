26 июля в 5 часов утра на проспекте Гагарина сбили 82-летнюю женщину, которая переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП, по предварительным данным, автомобиль «Fiat» под управлением 20-летнего мужчины совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. От полученный травм 82-летняя гражданка погибла на месте.На данный момент следователи зарегистрировали информацию о трагедии в Едином учете заявлений и сообщений. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.