Матч плей-офф УПЛ за участие в Лиге Европы "Колос" – "Днепр-1" на НСК "Олимпийский" посетило 2 915 болельщиков.

Этот матч стал первым в Украине поединком со зрителями на стадионе с 11 марта, когда прошло три встречи 1/4 финала Кубка Украины "Минай" – "Ингулец", "Альянс" – "Мариуполь" и "Динамо" – "Александрия".Из-за коронавиурса с марта в Украине были приостановлены все спортивные соревнования. Когда футбольный чемпионат возобновился 30 мая, все встречи проходили без фанатов на трибунах.Отметим, что на встречу "Колос" – "Днепр-1" был организован вход по паспортам.Напомним, что согласно протоколу МОЗ в Украине футбольные матчи теперь могут посещать не более 25% болельщиков от общего числа мест на стадионе. НСК "Олимпийский" мог принять около 17 500 зрителей.