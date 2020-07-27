Чтобы избежать суда или призыва в армию, некоторые изображают психически больных. При каких диагнозах освобождают от уголовной ответственности и часто ли удается распознать тех, кто «косит» под психов? Игорь

Ответственности не избежать даже шизофренику

Чаще всего симулянты «бредят»

Психиатров не обманешь

Лица, совершившие тяжкие правонарушения: убийства, изнасилования, поджоги и другие — обязательно проходят судебно-психиатрическую экспертизу. Экспертиза проводится комплексно, в ней принимают участие судебные врачи-психиатры и психолог, имеющий опыт работы в судебной психиатрии. Задача судебно-психиатрической экспертизы — ответить на главный вопрос: мог ли человек во время совершения правонарушения отдавать отчет своим действиями и руководить ими — то есть, был ли он в момент совершения правонарушения вменяем или невменяем.От ответственности освобождаются люди, страдающие психическими хроническими заболеваниями, но только в том случае, если в момент совершения правонарушения психически больной был невменяем и не мог отдавать отчет своим действиям. Например, по словам медиков, к ответственности не привлекают больных шизофренией только в момент обострения; эпилептиков, если они находились в состоянии нарушенного сознания; при депрессивных расстройствах в маниакальной фазе; если человек совершил преступление после тяжелой психотравмы – например, был уволен с работы или получил накануне известие о смерти матери; иногдаот ответственности спасает совершение преступления в состоянии аффекта.По словам врачей, участвовавших в судебно-психиатрических экспертизах, чаще всего «самодеятельные артисты» изображают бред или галлюцинации. Например, притворщик начинает говорить, что его убьют, что у него много врагов, что его кто-то облучает рентгеновскими лучами или в магазине специально продают отравленную еду. Один из сюжетов таких спектаклей — человек якобы слышит голоса, которые приказывают ему повеситься, уйти в лес или обвиняют в разных грехах.Некоторые симулянты кривляются, гримасничают, выразительно читают стихи. Одно из распространенных амплуа — припадочные экстрасенсы, которые пытаются впечатлить судебно-психиатрическую комиссию пассами над головами и обещаниями излечить от всех болезней.Женщины симулируют лучше, чем мужчины, говорят психиатры: слабый пол по своей природе немного истеричен, и женщины берут на себя эмоциональные роли с явным накалом. Мужские симуляции распознать сложнее – они тщательнее и скрупулезнее готовятся к своим ролям, основательно их продумывают.Тем не менее, по мнению специалистов, симулировать психическое заболевание невозможно. Для опытных психиатров симулятивные спектакли шиты белыми нитками. Много лет назад был случай, когда молодой харьковчанин убил шестерых: двоих детей, жену, тещу, родную сестру и ее мужа. После убийства пошел на работу, а вернувшись домой и якобы застав трупы – вызвал милицию. Была назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая довольно быстро установила, что мужчина лжет.Был еще один случай – на комиссию доставили молодого человека, который воровал еду в ресторанах. Он заявил правоохранителям, что виноваты голоса, которые приказывают: «Укради — и будешь здоров». Во время экспертизы злоумышленник понял, что его раскусили, расплакался и стал просить докторов спасти его от тюрьмы.Еще один из случаев – привезли пожилую харьковчанку, которая продавала несуществующие квартиры. Обманутым людям она говорила, что у нее старческий склероз и она ничегошеньки не помнит – ни их, ни момента купли-продажи квартир. Судебно-психиатрические эксперты выявили, что в момент совершения преступления она была психически здорова, абсолютно вменяема и несла ответственность по закону.