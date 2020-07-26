Полиция устанавливает причастных к взрыву лиц.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, о происшествии правоохранителям сообщил владелец автомойки, которы обнаружил, что в помещении разбиты окра и поврежден фасад.Прибывшие по адресу полицейские предварительно установили, что вблизи здания неизвестные взорвали гранату РГД-5."Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и причастных к нему лиц", - рассказали в ведомстве.